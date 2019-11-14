Преемственный покой

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин видит своими первыми заместителями бывшего зампреда регионального правительства 59-летнего Алексея Тюхтенева и замдиректора новокузнецкой компании по утилизации химических отходов 52-летнего Виталия Махалова. Ранее губернатор внес на утверждение Госсобрания кандидатуры трех заместителей — все они из команды экс-главы республики Александра Берд­никова. По мнению политологов, предложенные кандидатуры не позволяют надеяться на изменения в структуре правительства, обещанные господином Хорохординым на инаугурации, а их отсутствие может разочаровать избирателей.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес на согласование в Госсобрание — Эл Курултай кандидатуры первых заместителей председателя правительства. На должности претендуют бывший вице-премьер региона Алексей Тюхтенев и новокузнецкий бизнесмен Виталий Махалов. До 20 ноября комитеты республиканского парламента изучат личные дела кандидатов. Окончательное решение об их назначении депутаты примут на сессии 21 ноября.

Господин Тюхтенев родился в Горно-Алтайске, работал в структурах «Горно-Алтайскводстроя» и «Горно-Алтайводмелиориации», а с 90-х годов — в органах региональной власти. Руководил комитетом по управлению гос­имуществом и теруправлением Росимущества, занимал должность вице-премьера. В 2017 году стал помощником депутата Госдумы Ивана Белекова.

Новокузнечанин Виталий Махалов учился в Киевском институте инженеров гражданской авиации и Кемеровском госуниверситете, в 2005 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Сейчас занимает должность заместителя директора новокузнецкого ООО «Экомаш».

Отметим, что спустя две недели после своего назначения на долж­ность врио главы республики (апрель 2019 года) Олег Хорохордин заявил, что из структуры регионального правительства исключат дублирующие функции и оптимизируют расходы. А после своего избрания в сентябре этого года во время инаугурации анонсировал структурные изменения в республиканском правительстве, направленные на повышение эффективности работы органа исполнительной власти. После смены главы региона из крупных политических фигур в отставку ушел только один чиновник — первый вице-премьер Роберт Пальталлер. В начале ноября Олег Хорохордин предложил депутатам республиканского парламента согласовать кандидатуры трех заместителей председателя правительства — Анатолия Донского, Ирины Лозовой и Ольги Завьяловой. Все они сейчас руководят структурными подразделениями в правительстве. Посты вице-премьеров они занимали и при бывшем главе региона Александре Бердникове, возглавлявшем республику с 2006 по 2019 год.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Виктор Ромашкин говорит, что у коммунистов «пока не сложилось мнение о претендентах». К новому человеку для республики гос­подину Махалову они и вовсе «относятся с подозрением». Лидер либерал-демократов в Госсобрании Дмитрий Софронов пока не готов оценивать кандидатов, поскольку круг обязанностей первых заместителей председателя правительства не определен. Председатель правительства, единоросс Владимир Тюлентин отметил, что «Единая Россия» намерена поддержать господина Тюхтенева, но окончательное решение будет принято 14 ноября на заседании фракции.

Политтехнолог Константин Лукин напоминает, что не все предвыборные обещания воплощаются в реальность. «Глава республики Олег Хорохордин не готов к изменениям,— уверен эксперт.— Это может быть вызвано внутренними причинами, например, когда любое изменение в структуре вызывает распределение полномочий и появляется сильная конкуренция за посты, которая парализует работу правительства. Либо это свидетельствует о том, что плана по изменениям у господина Хорохордина не было изначально». Господин Лукин уверен, что, судя по составу потенциальных зам­предов правительства, новые люди не попадут на высокие должности. «Жители, увидев старое руководство, поймут, что глава республики не выполнил свое обещание. Со временем это может грозить потерей влияния и ростом протестных настроений»,— отмечает Константин Лукин.

Политтехнолог Юрий Овиденко уверен, что из-за малой экономической и деловой привлекательности региона главе и не удалось бы привлечь новые кадры в республику: «Поэтому работа правительства будет продолжаться при наличии команды бывшего губернатора Александра Бердникова. Формально гос­подин Бердников, уйдя из политической сферы, продолжает незримо в ней присутствовать, поэтому назвать „новый“ состав командой Хорохордина нельзя»,— полагает эксперт.

Юлия Сасевич