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Реконструкция аэропорта Салехарда увеличит его пропускную способность в 1,7 раза

После реконструкции аэропорта Салехарда (на 100% принадлежит ЯНАО) его пропускная способность увеличится с 120 пассажиров в час в настоящее время до 200 пассажиров в час (рост в 1,7 раза), пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на власти округа.

Реконструкцию власти намерены начать в 2020 году. Примерная стоимость строительства станет известна после того, как будут утверждены основные конструктивные показатели и планировочные решения. Обоснование стоимости проекта пройдет государственную экспертизу.

Предполагается, что существующее здание будет модернизировано, к нему пристроят два дополнительных боковых помещения, оснастят современными пожарной и охранной системами.

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