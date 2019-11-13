В Челябинске собираются лишить владельцев незаконных киосков времени на демонтаж

Комиссия по бюджету, экономике и муниципальному имуществу челябинской гордумы поддержала инициативу об ужесточении правил демонтажа незаконных нестационарных объектов. Депутаты собираются лишить владельцев ларьков срока в три месяца на снос строений. Предполагается, что предпринимателей будут просто извещать о дате демонтажа, сообщает пресс-служба горсобрания.

Меры воздействия на владельцев незаконных киосков ужесточают из-за распространенной практики: в течение трех месяцев после получения извещения о необходимости снести киоск предприниматели продолжают работать, а потом обращаются в суд за обжалованием. Таким образом, срок исполнения решения о демонтаже незаконного строения искусственно затягивается.

Также депутаты предложили бороться с теми, кто устраивает «кладбище незаконных ларьков» в местах их временного хранения. Если в течение одного месяца владелец не забрал свой демонтированный киоск, муниципалитет будет вправе признать имущество бесхозным, а потом уничтожить его или продать.

Депутаты планируют принять поправки 19 ноября на заседании гордумы.