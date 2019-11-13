Научиться копродукции

На крупнейшем в Северной Америке рынке контента American Film Market в Санта-Монике состоялась конференция «Производство в России: переход международной копродукции от IP к доставке», организованная компанией по международному продвижению российского кино «Роскино» в партнерстве с Гильдией продюсеров США. Одна из тем — развитие в России системы возврата иностранным кинокомпаниям части потраченных на съемки средств.

Россия по уровню копродукции пока находится на десятом месте в мире, притом что по объему бокс-офиса в мировом кинотеатральном рейтинге Россия шестая. По общему мнению участников конференции, система рибейтов (возврата иностранным кинокомпаниям части потраченных на съемки средств) способна улучшить конкурентные качества России на мировом уровне.

Как раз на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке зарубежных киностудий, снимающих фильмы на территории России: фактически запустил отечественную версию рибейтов (см. “Ъ” от 7 ноября). Подобное практикуют в 100 странах — так, в этом году 30-процентные рибейты появились в Польше.

Предложенные правительством РФ условия — господдержка перечисляется не напрямую иностранным студиям, а их российским партнерам, связанным с ними «экспортным контрактом»,— распространенная практика в ряде стран. Стивен Адамс, проработавший четыре года исполнительным продюсером во французской VFX-компании BUF (в списке проектов — «Аватар», «Жизнь Пи» и «Тор»), а сейчас — глава управления американского продакшна Buffalo 8, ссылается на свой опыт работы во Франции: выделяемые государством средства там могут перейти непосредственно в бюджет проекта, могут компенсировать затраты местной компании, а могут быть перечислены зарубежной киностудии. Так или иначе, это позволяет уменьшить собственные расходы на производство. При работе в странах, где экономика подвержена потрясениям, а курс валюты — сильной волатильности, для соблюдения интересов всех сторон достаточно подключить к контракту банк, который будет гарантировать финансовую часть сделки, добавляет известный продюсер Ави Лернер (франшизы «Неудержимые», «Рэмбо»).

Стивен Биер, юрист, работающий с производителями контента для индустрии развлечений (управляющий партнер компании Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo P.C), говорит о необходимости подготовки квалифицированных кадров: для работы с рибейтами требуются специалисты, которые будут одинаково хорошо разбираться в отечественных и зарубежных особенностях законодательства об авторских правах и работы финансовых механизмов. Они помогут российским рибейтам стать удобными для пользователя и привлекут иностранцев.

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Между тем Стивен Адамс обозначил наиболее важные условия успеха: локации, с которыми в России все в полном порядке, обеспечение прозрачности работы с местными компаниями и представителями государства, внятная процедура получения налоговых вычетов — над этим еще нужно поработать. Безусловно, могут вмешаться политические вопросы. «Как только возникает политика, все крупные студии стремятся сбежать»,— признает господин Адамс. Поэтому важным вопросом остается взаимное доверие.

Выбор партнера для съемок в чужой стране — это ключевой фактор успеха или неуспеха проекта, говорит глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. «На моей памяти немало картин, снятых в копродукции, так и не вышли в прокат ни в одной стране мира. Например, уникальный фильм «Тюльпан» Сергея Дворцевого, победитель конкурса «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, не был показан нигде из-за конфликта продюсеров из России и Германии. На сегодня «Роскино» обладает полной базой данных всех производственных и сервисных компаний в России — более 100 студий разного масштаба и квалификации. Мы регулярно мониторим рынок, находимся в контакте с Министерством культуры и оповещаем иностранных коллег о новостях российского производства на всех крупных рынках и фестивалях»,— приводит пример госпожа Мцитуридзе.

Владимир Боровой