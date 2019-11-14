Таможенные махинации в «Генерации» оценили условным сроком

Свердловский облсуд оставил в силе обвинительный приговор руководителям промышленной группы «Генерация», которые обвинялись в неуплате таможенных пошлин на 106 млн руб. Подсудимые были частично оправданы по ряду тяжких статей и приговорены к условным срокам от семи до семи с половиной лет. В итоге приговор оспаривали как прокуроры, так и адвокаты подсудимых.



Вступил в силу приговор в отношении топ-менеджеров ПГ «Генерация» (крупный холдинг, включавший в себя «Буланашский машиностроительный завод», «Транспортный Урало-Сибирский центр» и др.), которые были осуждены на условные сроки от 7 до 7,5 лет за уклонения от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере (ч.4 ст.194 УК РФ). На скамье подсудимых оказались семь человек: Андрей Чибирев, Андрей Мисарь, Илья Ионов, Владимир Попов, Наталья Васильева, Александр Кольцов и Андрей Спехов.

Напомним, резонансное уголовное дело было возбуждено следователями Уральского следственного управления на транспорте СКР еще в 2016 году по итогам проведения Екатеринбургской таможней камеральной проверки таможенного брокера «Инстар Лоджистик Групп». Тогда и оказалось, что компания помогала фирмам, аффилированным с ПГ «Генерация» ввезти в 2012–2014 годах из Румынии семь буровых установок ТD-160 и ТD200. В итоге, по версии следствия, сотрудники ПГ «Генерации» ввели в заблуждение таможню и ввезли разобранные установки как запчасти. После этого буровое оборудование было собрано на мощностях «Генерации» и продано третьим лицам.

По приговору Орджоникидзевского райсуда, подсудимые были оправданы по самому тяжкому обвинению — созданию организованного преступного сообщества (ст.210 УК РФ), а также в совершении нелегальных валютных операций (ст.193.1 УК РФ). Суд признал их виновными лишь в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 106 млн руб.

Приговор оспаривали как сами подсудимые и их адвокаты, настаивавшие на невиновности, так и прокуроры, требовавшие ужесточения наказания.

Интересно, что в ходе расследования данного дела был выявлен коррупционный эпизод. Под следствие попал старший оперуполномоченный оперативной таможни Сергей Терещенко, который за деньги предоставлял защите обвиняемых информацию о ходе расследования. В частности, передавал выписки из Интерпола, которые приходили следствию и доказывали аффилированность обвиняемых с фирмами в Румынии. Кроме того, Сергей Терещенко вместе со своим знакомым Александром Меньшиковым предлагали главе следственной группы Павлу Шальнову за взятку в 10 млн руб. переквалифицировать обвинение на менее тяжкий состав. В итоге господин Терещенко был осужден на четыре года условно.

Игорь Лесовских