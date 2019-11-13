СК проверит соцработников Усть-Катава, где мать 11 лет удерживала дома троих детей

Управление челябинского СКР организовало проверку работы социальной службы и органов опеки Усть-Катава. Стало известно, что в городе женщина в течение 11 лет не выпускала из дома троих детей: дочерей в возрасте 20 и 11 лет и 15-летнего сына, сообщает пресс-служба управления СК России по Челябинской области.

По данным челябинского СКР, утром 7 ноября в одном из частных домов Усть-Катава произошел пожар. При тушении было обнаружено тело 55-летней женщины. Предположительно, она совершила самоубийство. После этого стало известно, что накануне от умершей ушли трое детей, которых она в течение 11 лет удерживала дома. Дочери в возрасте 20 и 11 лет и 15-летний сын не учились в школе, не посещали врачей, вообще не выходили на улицу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также в ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей.