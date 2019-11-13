13 ноября, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

УФАС проверит «Интсервязь» по жалобам конкурентов и горожан

Челябинское УФАС России рассмотрит жалобу на недобросовестные конкурентные действия группы компаний «Интерсвязь» при замене домофонов в многоквартирных домах. Обращение направило ООО «Факториал Урал». Кроме того, в ведомство поступили заявления горожан об установке новых домофонов «Интерсвязи» без согласия собственников, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

В заявлении ООО указывается, что группа компаний «Интерсвязь» (23 юридический лица), распространяет ложные, неточные и искаженные сведений о «Факториале», чтобы получить подписи собственников квартир о согласии на замену домофонов. Также заявитель указывает на сговор с управляющими компаниями, навязывание услуг, проведение собраний собственников с нарушением требований закона, незаконный демонтаж оборудования «Факториала». По данным заявителя, группа компаний «Интерсвязь» незаконно заменила домофоны в более 200 жилых домах».

Челябинское УФАС направило запросы в адрес группы компаний «Интерсвязь» о предоставлении информации до 20 ноября.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Партнерский проект

Анонсы

Помогаем помогать

Профиль пользователя