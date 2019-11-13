«Ураласбест» получил 500 млн рублей чистой прибыли по РСБУ

ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» («Ураласбест») в январе-сентябре 2019 года получило 508,5 млн руб. чистой прибыли, говорится в отчете предприятия по РСБУ. За аналогичный период 2018 года прибыль предприятия составила 306,9 млн руб., рост в 1,7 раза. Выручка предприятия составила 10,8 млрд руб.

В документе указано, что целевые показатели производства и реализации в денежном выражении на 2019 год составляют не ниже 14,8 млрд руб.

Предприятие прогнозирует, что в 2019 году объем производства хризотила составит не менее 314 тыс. тонн, объем производства и реализации нерудных строительных материалов превысит 4,6 млн т.

«Ураласбест» один из крупнейших в мире производителей хризотилового асбеста. Предприятие производит около 300 тыс. т хризотила в год. Более 75% производимого хризотила поставляется на экспорт. В документах компании указано, что в 2019 году поставки осуществлялись в Узбекистан, Индонезию, Китай, Вьетнам и Индию.

Татьяна Дрогаева