Убыток Сормовской кондитерской фабрики сократился на 45%

ПАО «Сормовская кондитерская фабрика» (входит в ООО «Объединенные кондитеры») по итогам третьего квартала года увеличила выручку на 8,3% до 1,95 млрд руб. При этом убыток от продаж вырос почти вполовину до 68,8 млн руб., чистый убыток составил 20,5 млн руб. (-45%).

Как сообщается в отчетности компании, с начала года дебиторская задолженность фабрики сократилась на четверть до 754 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 9% до 1 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в 1992 году в Нижнем Новгороде. Уставный капитал составляет 1,82 млн руб. Основным видом деятельности фабрики является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Управляющая компания – ООО «Объединенные кондитеры». По итогам 2018 года при выручке в 2,88 млн руб. прибыль предприятия составила 675 тыс. руб.

Анастасия Еремина