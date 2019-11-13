В Тюмени возбудили уголовное дело после смерти курсанта военного училища

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть). Расследование продолжается.

По данным следствия, 7 ноября в 21:30 18-летний курсант Михаил Баранов обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра нормализовала температуру и обязала прийти на прием 8 ноября к 8:00. «На следующий день около 7 часов курсант вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе. В 8:30 автомобилем скорой медицинской помощи он был доставлен в областную клиническую больницу Тюмени. Однако в 13:15, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, курсант скончался от молниеносного течения инфекции и сепсиса»,— рассказали в пресс-службе ГВСУ СК РФ.

После смерти Михаила Баранова в училище проводится служебная проверка, а областной департамент здравоохранения сообщил о госпитализации в инфекционное отделение 21 курсанта, контактировавших с погибшим. Друзья погибшего молодого человека создали петицию с требованием объективного расследования инцидента, указывая на возможную халатность со стороны медперсонала и командного состава.

Подробнее о инциденте в военном училище читайте в материале «Инфекция пришла в училище»