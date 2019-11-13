И.о. главы Осинского городского округа лишил район финансирования

И.о. главы Осинского городского округа Алексей Григорьев уведомил ФНС о ликвидации района. Об этом сообщает Ura.ru. По данным источника, это произошло из-за конфликта господина Григорьева с главой Осинского района Яковом Лузяниным. В итоге с 11 ноября финансовые счета района были заблокированы.

Напомним, ранее депутаты нового созыва думы Осинского городского округа не стали назначать главу Осинского района Якова Лузянина исполняющим полномочия руководителя округа. Народные избранники предпочли действующему главе экс-заместителя господина Лузянина и выходца из структур «Газпрома» Алексея Григорьева. Сторонники другого кандидата на пост главы округа и экс-руководителя района Сергея Романова попытались сорвать заседание, покинув его в знак протеста.

Как пояснили в министерстве территориального развития Пермского края, приостановление финансирования в Осинском городском округе произошло в результате незаконных действий депутатов местной Думы. В частности, они приняли преждевременное решение о ликвидации районной администрации, которое с 11 ноября 2019 года заблокировало ее работу. Согласно законодательству решение о ликвидации администрации Осинского района не могло быть принято раньше, чем появится администрация Осинского городского округа, которую, в свою очередь, в срок до 1 января 2020 года должен сформировать избранный по результатам конкурса глава Осинского городского округа.

Депутаты были предупреждены о незаконности совершаемых ими действий, однако доводы прокурора не были приняты ими во внимание. В настоящее время действия депутатов Осинской городской Думы обжалуются прокуратурой в судебном порядке.