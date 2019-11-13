«Дочка» «Роснефти» открыла в Югре новое месторождение с запасом нефти в 4,2 млн тонн

Компания «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») открыла новое нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Его суммарные геологические запасы оцениваются в 4,2 млн тонн нефти.

Новое месторождение, получившее название «Сосновское», находится в пределах лицензионного участка «Юганский-12». Компания приобрела этот участок для расширения ресурсной базы. Как сообщает пресс-служба «Роснефти», «РН-Уватнефтегаз» планирует продолжать доразведку «Соснового». В ближайшее время там запланированы детальная сейсморазведка и бурение двух новых поисковых скважин.

В настоящее время «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и добычей углеводородов на 19 лицензионных участках на юге Тюменской области, в Югре и Омской области.