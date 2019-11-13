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McLaren показал 815-сильный спидстер Elva

Компания McLaren представила новую модель — 815-сильный спидстер Elva, первую открытую машину линейки Ultimate Series.

Автомобиль, названный в честь выпускавшихся в 1960-е годы гоночных машин McLaren-Elva M1A, построен на основе карбонового монокока и имеет углепластиковый кузов с максимально облегченными элементами — передний обтекатель выполнен единой деталью, кресла имеют карбоновую основу, двери крепятся только одной петлей. Заднеприводная машина получила 4-литровый турбированный V8 мощностью 815 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Особенностью модели стало отсутствие остекления — вместо лобового и боковых стекол предусмотрена система Active Air Management System (AAMS). Комплекс элементов активной аэродинамики, состоящий из множества подвижных элементов, на скорости направляет потоки воздуха так, чтобы в двухместном салоне создавалась зона разрежения для комфорта водителя и пассажира.

Суперкар оснащается активной подвеской, выхлопной системой из инконеля, карбон-керамическими тормозами. В качестве опции для McLaren Elva доступны лобовое стекло, климатическая система, расширенный пакет персонализации от придворного тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO).

Тираж новой модели составит 399 экземпляров по цене от 1,4 млн без учета опций и индивидуальных доработок.

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