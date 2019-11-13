Чемпион мира по футболу Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», Давид Вилья объявил о завершении карьеры после окончания сезона. Последний матч в составе японского клуба он планирует провести 1 января в финале Кубка императора.

«После 19 лет работы в качестве профессионального футболиста я решил завершить карьеру игрока в конце этого сезона»,— написал 37-летний спортсмен в своем Twitter. Он поблагодарил команды и тренеров, с которыми ему когда-либо приходилось работать, а также свою семью, «которая всегда была рядом и поддерживала».

После матча 1 января Давид Вилья планирует заняться футбольными проектами академии DV7, которую он возглавляет.

Испанский спортсмен начал карьеру в хихонском «Спортинге». В 2005 году перешел в «Валенсию», с которой выиграл Кубок Испании. В мае 2010 года бомбардир перешел в «Барселону» за рекордные в истории испанского футбола €40 млн. В составе каталонской команды он провел 119 матчей, забив 48 голов. С «Барселоной» Вилья выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA, чемпионат мира среди клубов, два чемпионата Испании, Кубок и два Суперкубка страны. Летом 2013 года он перешел в мадридский «Атлетико», а в июне 2014 начал играть за американский «Нью-Йорк Сити».

В составе сборной Испании Давид Вилья провел 98 матчей, в которых забил 59 мячей, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды (Рауль — 44 гола, Фернандо Торрес — 38). Чемпион мира (2010 год) и Европы (2008).