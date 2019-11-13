В индустриальном парке ММК построят завод стальной проволоки за 8 млрд рублей

На территории индустриального парка ММК будет построен завод по производству высокопрочной стальной проволоки, которая используется как армирующий элемент в конструкции шин и других технологических изделий. Соглашение об этом между ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ММК-Метиз», ООО «ММК-Индустриальный парк» и ООО Тервинго» было подписано на международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2019», сообщает пресс-служба ММК.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 8 млрд руб., размер требуемых финансовых ресурсов – 2,5 млрд. Как поясняют в пресс-службе комбината, «снижение достигается за счет синергетического эффекта от взаимодействия сторон, включая привнесенные компетенции и стоимость существующих активов».

Планируется, что новое производство запустят в четвертом квартале следующего года. Будет создано 250 новых рабочих мест. Годовой объем выпуска составит до 35 тыс. т.