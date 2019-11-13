СКР заинтересовался проблемой в алтайском селе после визита Дмитрия Медведева

Следователи начали проверку информации в СМИ об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково в Алтайском крае, сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

В среду село Санниково посетил в рамках своей рабочей поездки в Сибирь премьер-министр Дмитрий Медведев, которого местная жительница Татьяна Кадукина попросила помочь с давней проблемой. По информации СМИ, с 2016 года в трех многоквартирных домах в селе нет горячей воды, несмотря на имеющееся решение суда. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— уточнили в следственном ведомстве.

После произошедшего господин Медведев поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко встретиться с женщиной. Выяснилось, что горячую воду в селе начали отключать в 2005 году после окончания отопительного сезона, а в 2016 году ее перестали подавать совсем, поэтому жильцы пользуются водонагревателями. «Виктор Томенко сообщил, что обсудит проблему с руководителями профильных ведомств. В ближайшие дни Татьяну Кадукину проинформируют о том, как проблема будет решаться»,— говорится в сообщении краевого правительства.

Илья Николаев