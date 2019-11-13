«Русполимет» и ЦНИИчермет займутся разработкой новых технологий для металлургии

ПАО «Русполимет» и ФГКП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина» (ЦНИИчермет) на международной промышленной выставке «Металл-Экспо» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны намерены создать единый научный центр и совместно заниматься инновационными разработками в сфере металлургии.

По словам генерального директора ПАО «Русполимет» Максима Клочая, совместно с ЦНИИчермет планируется заниматься развитием новых технологий в сфере порошковой металлургии и разработкой новых сплавов. При этом планируется использовать как имеющуюся у института научную базу, так и собственные наработки ПАО «Русполимет». Предприятие станет промышленной площадкой, на которой будут не только создаваться и испытываться новые виды продукции, но и в дальнейшем может быть налажено их промышленное производство.

«После того, как новый продукт будет создан, во всей технической документации на него, во всех ТУ наше предприятие будет записано как проверенный производитель. Это даст нам определенные конкурентные преимущества до тех пор, пока выпуск этого вида продукции не будет освоен на других металлургических предприятиях»,- уверен Максим Клочай.

Андрей Репин