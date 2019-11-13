Пермский общественник не смог оспорить схему терпланирования в Верховном суде РФ

Верховный суд РФ не удовлетворил иск общественного активиста Дениса Галицкого, оспаривавшего схему территориального планирования в части размещения объектов регионального значения. Среди таких объектов ТПУ Пермь-2, реконструкция главного учебного корпуса Пермского авиационного техникума, строительство нового здания оперного театра, здание художественной галереи, ледовый дворец спорта и другие.

По мнению господина Галицкого, проект изменений 2017 года в региональную схему терпланирования не проходил общественные обсуждения и не был опубликован в сети Интернет. Как поясняли в краевом Минимуществе, ни Градостроительный кодекс, ни законы Пермского края не предусматривает необходимость проведения общественных обсуждений проекта изменений в схему территориального планирования. Но проект изменений был опубликован на сайте Правительства Пермского края и с ним мог ознакомиться любой желающий. Схема территориального планирования края предусматривает создание важных для развития региона объектов».

В июне Пермский краевой суд уже отказал в удовлетворении административного иска общественника. Тогда суд посчитал, что оспариваемый документ соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, суд указал, что оспариваемый документ не может нарушать прав истца в указанных им аспектах.