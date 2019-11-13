В Перми насчитали 383 км неосвещенных улиц

На заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич доложил о планах мэрии по достижению 100%-ной освещенности улично-дорожной сети.

По словам Анатолия Дашкевича, улично-дорожная сеть будет полностью освещена к 2027 году. В настоящее время в городе насчитывается 383 км неосвещенных улиц, из которых 126 км расположены в Орджоникидзевском районе.

С 2020 года в городской бюджет из краевого будут поступать дотации на обеспечение освещения. Ежегодно их размер будет составлять около 120 млн руб.

Также господин Дашкевич уточнил, что в некоторых микрорайонах частного сектора жители самостоятельно организовали освещение, но перестали платить за электроэнергию. Городу придется брать эти сети на баланс. Также предстоит взять на баланс сети ЖК «Грибоедовский». Здесь потребуется капремонт.