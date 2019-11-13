В Екатеринбурге осудили директора МФЦ, которая выписала себе премию в 200 тыс. рублей

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-директора ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Наталью Лунегову. Она признана виновной в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ)и присвоении средств, выделенных МФЦ(часть 3 статьи 160 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2016 года Наталья Лунегова,являясь директором МфЦ, изменила положение об оплате труда в учреждении, а также издала приказ о выплате ей единовременного денежного поощрения, что выходило за пределы ее полномочий. Документы позволили ей присвоить субсидию в 200 тыс. руб., выделенную МФЦ из областного бюджета.

Изначально госпожа Лунегова не признавала своей вины. Однако в ходе расследования она возместила причиненный ее действиями ущерб в полном объеме. Суд учел это обстоятельство, а также тот факт, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, и назначил ей наказание в виде штрафа в 150 тыс. руб. и запретил занимать должности государственной и муниципальной службы на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.

О том, как преследовали директоров уральского МФЦ, читайте в материале «Игорь Бабкин получил срок давности»