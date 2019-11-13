Сбербанк предоставил кредит в $326 млн металлургическому дивизиону РМК

Металлургические предприятия группы «Русская медная компания» (РМК) получили в кредит $326 млн от Сбербанка. Средства будут направлены на модернизацию и повышение эффективности производства, сообщает пресс-служба банка.

Кредитная сделка заключена с АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (КМЭЗ) и АО «Карабашмедь». На КМЭЗ планируется построить цех электролиза медной фольги мощностью 1,2 тыс. т. продукции в год, а также провести техническое перевооружение цеха электролиза меди, увеличив его производительность на 64% (до 230 тыс. т. катодов в год). С помощью кредитных средства планируется повысить производительность завода «Карабашмедь» примерно на 40%, до 230 тыс. т. черновой меди в год и организовать на предприятии новый участок по выплавке медных анодов мощностью 265 тыс. т. в год. Для утилизации дополнительных объемов металлургических газов к моменту запуска новых мощностей на заводе заработает второй сернокислотный цех, таким образом нагрузка на окружающую среду не увеличится, говорится в сообщении Сбербанка.