«Гидромаш» снизил чистую прибыль на 30%

По итогам третьего квартала выручка ОАО «Гидромаш» (Нижний Новгород, производит части и принадлежности летательных и космических аппаратов) сократилась на 25,5% до 3,8 млрд руб. Чистая прибыль компании упала на 30,5% до 765 млн руб.

Как сообщается в отчетности предприятия, с начала года дебиторская задолженность «Гидромаша» выросла вполовину до 3,5 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность – на 9% до 1,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным, Андреем Романовым и Николаем Живулиным. По итогам 2018 года чистая прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб. при выручке в 7,23 млрд руб.

Анастасия Еремина