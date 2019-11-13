«Аэрофлот» заплатит жителям Прикамья компенсацию за сорванный отпуск

Пермский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с ПАО «Аэрофлот» компенсации за срыв туристической поездки жителям Прикамья. Авиакомпанию обязали выплатить в общей сложности почти 200 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, жители Прикамья забронировали тур в Мексику с вылетом из аэропорта Шереметьево. Стоимость тура составила 148,6 тыс. руб. Для перелета из Перми в Москву они приобрели авиабилеты в ПАО «Аэрофлот». В день вылета пермяки прибыли в аэропорт Большое Савино, прошли регистрацию, были доставлены на борт самолета, но в последующем рейс в Москву был задержан до 08:00 часов утра из-за неисправности механизации крыла. В результате они опоздали на рейс Москва – Канкун и были лишены возможности воспользоваться оплаченным туром.

Пермяки направили претензию «Аэрофлоту», но авиакомпания отказалась возмещать убытки, ссылаясь на неисправность воздушного судна. Тогда был подан иск в Дзержинский суд Перми - о взыскании убытков в виде оплаченной стоимости путевки, компенсации морального вреда и штрафа.

Судом было установлено, что задержка рейса имела место в связи с выявленной технической неисправностью воздушного судна, при этом доказательств того, что служащими и агентами авиаперевозчика принимались все необходимые меры, направленные на недопущение возникновения неисправности, а также доказательств невозможности принятия таких мер суду не представлено. Таким образом, вылет воздушного судна в установленное время не состоялся по вине авиаперевозчика и именно этим вызвано причинение истцам убытков в размере 148,6 тыс. руб., поскольку доставка истцов к месту назначения в предусмотренный срок ответчиком не выполнена.

Решением Дзержинского суд с «Аэрофлота» взысканы убытки в размере стоимости туристической путевки, компенсации морального вреда 5 тыс. руб. и штрафа в размере 20 тыс. руб. в пользу каждого истца. Представители «Аэрофлота» попытались отменить решение в краевом суде, но их апелляция была отклонена.