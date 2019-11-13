В Челябинской области в 2,5 раза сократилось количество фальшивых денег

В январе-сентябре этого года в Челябинской области обнаружено изъято 224 поддельные купюры. Это в 2,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (563), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Больше всего среди выявленных фальшивок пятитысячных банкнот – 172 штуки (на 60% меньше чем годом ранее). Также обнаружено 35 купюр номиналом 1 тыс. руб. (44 годом ранее), девять – 2 тыс. руб. Кроме того, выявлены поддельные банкноты иностранных государств: одна купюра китайских юаней и шесть подделок долларов США (одна номиналом $50 и пять $100).

В целом по России количество выявленных поддельных рублевых денежных знаков за девять месяцев 2019 года увеличилось на 2,1%, до 28,9 тыс. штук.