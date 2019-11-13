Профильный комитет Пермской гордумы принял в первом чтении проект соглашения мэрии с застройщиками

Сегодня думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории утвердил в первом чтении проект соглашения мэрии с застройщиками. Соглашение предусматривает добровольные жертвования застройщиков за превышение высотности и плотности застройки на соцобъекты. Как отметил первый зампред гордумы Дмитрий Малютин, соглашение муниципалитета с застройщиками – «долгий вопрос, который где только не обсуждался». При этом с документом еще нужно поработать. Однако сейчас проект соглашения следует принять, чтобы доработать его с учетом поступивших поправок. Вносить поправки к документу можно до 21 ноября.

В августе депутаты гордумы одобрили изменения в Правила землепользования и застройки. В документе законодательно закреплен механизм, при котором девелоперы, пожелавшие обойти градостроительные параметры в части увеличения высотности и плотности застройки, должны профинансировать строительство социальных объектов. У застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо финансировать его строительство. Согласно проекту соглашения, если в данном районе потребность в детских садах превышает 280, а в школах 800 мест, то застройщик возводит объект капстроительства, если меньше, то он осуществляет пожертвования в бюджет на финансирование мероприятий по строительству школ и садов. Размер таких пожертвований — 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир без учета балконов и лоджий.

К проекту соглашения поступило немало поправок, в том числе от думского управления экспертизы и аналитики и прокуратуры. Так, управление экспертизы и аналитики рекомендовало отслеживать ситуацию с исполнением застройщиками соглашения. Претензии прокуратуры касаются двух нюансов: размеров благотворительной помощи и целевого назначения этих взносов.

Замглавы администрации Перми Ольга Немирова отметила, что при реализации соглашения мэрии с застройщиками будут возникать вопросы, и городские власти готовы вносить изменения в документ. Например, в течение 2 месяцев мэрия обязалась обсудить пожертвования застройщиков и с налоговыми органами.