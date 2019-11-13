Минэкологии региона проводит рейды в Челябинске из-за смога

Министерство экологии Челябинской области сегодня проводит проверки на промышленных предприятиях в связи с объявленным режимом неблагоприятных метеоусловий. Несколько дней над Челябинском висит смог. По данным Челябгидрометцентра, НМУ первой степени продлятся до 14 ноября.

«По области установилась безветренная погода, жалобы от населения начали активно поступать с пятницы. Жители указывают на дымку, запах гари и пыль, она особенно ощущается на выездах из Челябинска. Обращения преимущественно поступают из Металлургического и Ленинского районов, а также от жителей северо-западной части Челябинска»,– цитирует пресс-служба минэкологии региона начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова.

Передвижные лаборатории Минэкологии проводят замеры в зонах влияния крупных промышленных узлов. По результатам мониторинга будут организованы надзорные мероприятия. В ходе встречи представителям промышленных предприятий 11 ноября руководство министерства объявило о проведении дополнительных проверок. Уменьшение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при первом режиме НМУ должно составить 15-20% от нормативов.