Бюджет Нижегородской области предложили увеличить на 1,3 млрд рублей

Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес проект поправок в бюджет региона на 2019 год. Предлагается увеличить доходную и расходную части на 1,3 млрд руб. каждую до 177,8 млрд руб. и 189,2 млрд руб. соответственно. Дефицит сохранится в размере 11,4 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства предлагается направить на повышение зарплат категориям сотрудников, перечисленным в указах президента РФ, – врачам, педагогам, соцработникам и т.д. (381,9 млн руб.), на возмещение выпадающих доходов транспортным предприятиям (106,6 млн руб.), на обеспечение льготников медицинскими препаратами (185,8 млн руб.) и другие нужды.

Анастасия Еремина