За подготовку трассы под фристайл с ГЛК «Уктуса» взыскан штраф в 52 млн рублей

17 арбитражный апелляционный суд (Пермь) приступил к рассмотрению жалобы юристов горнолыжного комплекса «Уктус», которые оспаривают наложение на них штрафа в 52,5 млн руб. Штраф был назначен по требованию Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, которые выявили серьезные нарушения со стороны администрации ГЛК при пользовании земельным участком в 743 га., предоставленным компании в аренду.

Согласно материалам дела, в 2017 году в министерство поступила информация о том, что представители Управляющей компании «Уктус» (по данным «СПАРК-Интерфакс» принадлежит собственникам Сергею Зинину, Андрею Ковязину и Олегу Сорокину) проводят работы по снятию почвы на площади 15 га. для подготовки трассы, необходимой для проведения спортивных мероприятий по сноуборду и фристайлу на территории горнолыжного комплекса «Уктус». В итоге эти нарушения были зафиксированы и Свердловский арбитражный суд назначил компании штраф в 52,5 млн руб. Интересно, что в апелляционной инстанции выяснилось, что по данному факту также было возбуждено уголовное дело, однако подробной информации о ходе его расследования нет.

Игорь Лесовских