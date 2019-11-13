Ямал и Средний Урал вошли в топ регионов по тратам на нацпроекты

Свердловская область и Ямало-Ненецкий автономный округ оказались среди регионов-лидеров в РФ по объему средств, направленному на реализацию национальных проектов в текущем году. Эти регионы израсходовали на нацпроекты более 20 млрд руб., следует из данных системы «Электронный бюджет», которые приводит РБК. В тройку лидеров вошли Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.).

Все регионы России потратили на нацпроекты 731 млрд руб. Это 67% от годового плана (1,1 трлн руб.). По данным Счетной палаты, больше всего по состоянию на 1 октября 2019 года регионы потратили на мероприятия в рамках нацпроектов «Демография» — 217,7 млрд руб., «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 144,3 млрд руб., «Образование» — 76,5 млрд руб., «Жилье и городская среда» — 66,1 млрд руб., «Здравоохранение» — 58 млрд руб.

Низкий уровень освоения средств, выделенных на нацпроекты, вызывает живой интерес власти. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала недостаточные темпы бюджетных расходов на нацпроекты полным безобразием и предупредила, что, работая так, цели не будут достигнуты. Накануне генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о том, что подконтрольное ему ведомство выявило 2,5 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов. При этом одной из наиболее острых проблем остается неосвоение бюджетных средств. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не раз критиковал систему управления нацпроектами за сложную иерархию, которая делает проекты неэффективными.