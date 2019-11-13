Жительница Екатеринбурга отсудила 320 тысяч рублей за позеленевшее полупальто

Апелляционная коллегия Свердловского облсуда оставила в силе решение Чкаловского райсуда Екатеринбурга о взыскании более 320 тыс. руб. с ИП Ольги Соколовой за некачественный товар – норковое полупальто светло-бежевого цвета.

Как следует из материалов дела, жительница Екатеринбурга Анастасия Тарасова купила у предпринимателя шубу за 107 тыс. руб. При этом, она подписала дефектовочную ведомость, что товар с изъяном – на воротнике в неприметном месте были небольшие пигментационные пятна. Гарантийный срок на товар был установлен два месяца. В итоге на следующий зимний сезон на полупальто проявились еще подобные дефекты.

Истица попробовала вернуть шубу продавцу, но тот не принял его обратно, сославшись на то, что предупреждал о браке. В ходе суда оказалось, что потеря цвета у меха произошла из-за некачественной его покраски, о чем покупатель даже не знал. Более того, покупателя не предупредили, что после покупки дефект может распространится и на другие участки меха. В итоге с предпринимательницы было взыскано 320 тыс. руб. в пользу покупательницы.

Игорь Лесовских