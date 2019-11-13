Высокинский: Основные этапы транспортной реформы в Екатеринбурге займут два года

Основные задачи транспортной реформы в Екатеринбурге мэрия планирует решить в 2020-2021 годах. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский, слова которого приводит ТАСС.

За это время в уральской столице должна уменьшиться доля пассажиров, которых возят частные компании. Также власти планируют ввести новые маршруты, устранить дублирующие, закупить новую технику, выделить специальные полосы для общественного транспорта. По словам Александра Высокинского, сегодня мэрия ведет обсуждение концессионных соглашений для привлечения дополнительных инвестиций.

Как ранее писал «Ъ-Урал», городские власти планировали начать транспортную реформу с 1 июля 2017 года, однако из-за общественного резонанса сроки были сдвинуты на 2019 год. По данным мэрии, сейчас в Екатеринбурге действуют 87 автобусных, 30 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутов. В рамках транспортной реформы предусматривается корректировка транспортной схемы, сокращение дублирующих маршрутов, а также перенос освободившегося подвижного состава на оставшиеся маршруты для учащения движения и сокращения ожидания. Предполагается, что реформа улучшит положение муниципальных транспортных предприятий и предотвратит их банкротство.