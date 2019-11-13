В Златоусте электрометаллургический завод оштрафовали за вредные выбросы без разрешения

Уральское межрегиональное управления Росприроднадзора оштрафовало АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) на 180 тыс. руб. за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, с 3 июня 2019 года предприятие работает без специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. По результатам проверки в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (выбросы вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Сотрудники Росприроднадзора, рассмотрев дело, признали предприятие виновным и оштрафовали его на 180 тыс. руб.