Выручка «Чкаловской судоверфи» сократилась в 13 раз по итогам третьего квартала

ПАО «Чкаловская судоверфь» по итогам третьего квартала года снизила убыток на 29,3% до 18,8 млн руб. При этом выручка предприятия сократилась более чем в 13 раз до 6,6 млн руб., сообщается в отчетности компании.

С начала года дебиторская задолженность судоверфи снизилась на 10,3% до 55,2 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность – на 42,6% до 119 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Генеральными директорами компании являются Сергей Терешонков и Владислав Звонарев. 73,39% долей компании принадлежат Татьяне Терешонковой, 22,4% – ООО «Виктория-Поволжье», еще 4,15% находятся в собственности ООО «Авто трейд». По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Анастасия Еремина