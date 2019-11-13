Горнолыжный комплекс «Уктус» требует 18 гектар земли под трассу на горе Лысой

Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению иск Управляющей компании «Уктус» (по данным «СПАРК-Интерфакс» принадлежит собственникам горнолыжного комплекса «Уктус» Сергею Зинину, Андрею Ковязину и Олегу Сорокину) к Министерству по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО). В иске указано, что «Уктус» требует признать незаконным решение МУГИСО в отказе передать компании без торгов земельный участок площадью 18,8 га. Согласно кадастровой карте, стоимость участка составляет 94,1 млн руб. а выделялась она под часть комплекса недвижимого имущества «Горнолыжная трасса гора Лысая и здания кассы». Рассмотрение дела по существу назначено на 11 декабря.

Игорь Лесовских