XII Петербургский международный инновационный форум 13–15 ноября 2019 года Форум — крупнейшая площадка Северной столицы для продвижения научного и производственного потенциала.

Проекты и инициативы, представленные на Форуме, служат укреплению имиджа Петербурга как ведущего интеллектуального центра России и мира.

Организатор Форума — комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Партнерами ПМИФ-2019 стали ОАО «Российские железные дороги» и ООО «УК “Роснано”». В качестве страны — партнера Форума в этом году выступит Япония.

Основная тема XII Петербургского международного инновационного форума — «Экспорт как инструмент инновационного развития экономики».

Повестка ПМИФ нацелена на обсуждение перспектив выхода на внешние рынки и национальной конкурентоспособности. В рамках деловой программы все темы будут разделены на четыре тематических трека:

— Выход на внешние рынки: правила игры, истории успеха

— Человеческий капитал — будущее инноваций. Корреляция образовательных процессов с потребностями рынка

— Экспорт реальный и виртуальный

— Национальная конкурентоспособность и диверсификация экспорта

Ключевым мероприятием ПМИФ станет пленарное заседание: «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные практики».

В заседании запланировано участие членов правительства Санкт-Петербурга, председателя правления ООО «УК “Роснано”» Анатолия Чубайса, генерального консула Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, руководителя программ в Российской Федерации Группы Всемирного банка Кристофера Миллера, генерального директора IntelMachine Михаила Игнатова, заместителя генерального директора — главного инженера ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, представителя АО «Российский экспортный центр» и других экспертов в области инноваций, промышленности и экспорта.

Ежегодно на площадке Форума работает Биржа деловых контактов (БДК) для выстраивания успешных коммуникаций между участниками.

Регистрация на Форум и Биржу деловых контактов доступна на сайте форума.

В 2018 году площадку ПМИФ посетили более 60 тыс. человек, среди которых специалисты из 80 регионов России и 40 иностранных государств: Болгарии, Германии, Италии, Чехии, Великобритании, Хорватии, Черногории, Бельгии, Китая, Эквадора, Финляндии, США, Турции, Франции, Латвии, Польши, Казахстана, Эстонии и других. В 2019 году свое участие на ПМИФ уже подтвердили Белгородская, Владимирская, Курская, Ленинградская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Свердловская и Тверская области, Краснодарский край, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Чувашская Республика и другие.