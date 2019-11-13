«Интерфакс»: ФАС приостановил подписание контракта на ремонт трассы Пермь -Екатеринбург

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) приостановила подписание контракта на реконструкцию участка дороги Пермь - Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд руб. из-за поступившей жалобы на закупку, следует из материалов системы «СПАРК-Маркетинг».

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» (входит в Росавтодор) в начале октября объявило электронный аукцион на реконструкцию 11 км участка федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург (Р-242). Максимальная цена контракта составила 3,6 млрд руб.

На участие в конкурсе заявилась только одна компания - ООО «Строительно-производственная компания “Зеленый город”» (Санкт-Петербург), в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку «Зеленого города» соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.

Однако контракт не был заключен из-за жалобы, поданной ООО «КС-Строй» (Барнаул). Согласно материалам госзакупки, эта компания пожаловалась на действия ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» при проведении аукциона. В частности, «КС-Строй» полагает, что заказчик предоставил неполную проектно-сметную документацию, что лишает участника закупки обоснованно сформировать свое предложение. Также структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства.

В настоящее время эта жалоба находится на рассмотрении в ФАС России.