Челябинская область попала в топ-15 регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции

По итогам 2018 года Челябинская область заняла 13 место в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции, поднявшись на восемь строчек по сравнению с 2017 годом.

Список составлен Министерством экономического развития РФ и демонстрирует оценку качества сформированной руководством регионов системы по содействию развитию конкуренции на основе федерального стандарта и проделанной работы, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС России. Стандарт представляет собой пошаговую инструкцию для органов исполнительной власти по реализации политики государства в области конкуренции. По данным Минэкономразвития, наблюдается положительная тенденция: в среднем в 2018 году стандарт был реализован на 73,45%, в 2017 году – на 68,8%. В Челябинской области этот показатель составил 81,6%. В топ-10 вошли: Омская, Воронежская, Московская области, Республики Башкортостан и Мордовия, Москва, Удмуртская Республика, Белгородская, Нижегородская области и Краснодарский край.