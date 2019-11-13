В Курганской области бывшего следователя и двух посредников арестовали за взяточничество

В Курганской области арестовали бывшего следователя УМВД региона, обвиняемого в получении взятки в размере 1,6 млн руб. Также под стражу поместили двух посредников в совершении преступления, один из которых является действующим сотрудником полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Курганской области.

По данным следствия, в 2018 году через своих посредников следователь получил не менее 1,6 млн руб. от фигурантов уголовного дела о незаконном обороте алкогольной продукции. В обмен на деньги он обещал прекратить уголовное преследование.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведется сбор доказательств.