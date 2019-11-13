ФАС России рассмотрит дело в отношении краевого правительства 20 ноября

ФАС России рассмотрит дело, возбужденное по факту наличия признаков нарушения закона в действиях правительства Пермского края, 20 ноября. Эту информацию "Ъ-Прикамье" подтвердили в ведомстве.

Напомним, по данным ФАС, в июле 2018 года правительство Пермского края объявило отбор оператора по обращению с ТКО. Размер обеспечения заявки на участие в торгах составил более 211 млн руб. По версии ведомства, правительство Пермского края приняло распоряжение, в соответствии с которым уставной фонд подведомственного предприятия ПКГУП «Теплоэнерго» был увеличен на сумму в 231 млн руб., однако на дату размещения документации об отборе уставной фонд унитарного предприятия составлял 40,2 млн руб. ФАС считает, что эти действия регионального органа власти обеспечили возможность унитарного предприятия участвовать в конкурсном отборе и выиграть его. Кроме того, ФАС установила, что после проведения конкурсного отбора уставной фонд ПКГУП «Теплоэнерго» вновь уменьшился до первоначального уровня — 40,2 млн руб.