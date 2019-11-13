В Курганской области сотрудника Ростехнадзора обвинили в получении взятки

Управление СК России по Курганской области предъявило обвинение государственному инспектору Курганского отдела Уральского управления Ростехнадзора. Его подозревают в получении взятки в размере 200 тыс. руб. Также фигурантом уголовного дела стал сотрудник научного центра «Комплексные решения», его обвиняют в даче взятки, сообщает пресс-служба СК России по Курганской области.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год государственный инспектор получил взятку в размере более 200 тыс. руб. от сотрудника научного центра. Служащий выявлял нарушения промышленной безопасности и заключал коммерческие договоры с ООО «Комплексные решения» о прохождении экспертиз.

Обвиняемым избраны меры пресечения. Инспектор Ростехнадзора заключен под стражу, второго обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.