Банк Траст и конкурсный управляющий «Уфалейникеля» выработали концепцию продажи имущества завода

В Верхнем Уфалее побывала комиссия правительства Челябинской области для решения проблем обанкротившегося ОАО «Уфалейникель». Делегация во главе с вице-губернатором Егором Ковальчуком посетила предприятие и провела закрытое совещание в администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

По итогу встречи конкурсный управляющий «Уфалейникеля» и основной кредитор – ПАО «Банк Траст» выработали совместную концепцию по реализации имущественного комплекса предприятия. Кроме того, правительственная комиссия посетила еще два предприятия города – ООО «МетМашУфалей» и АО «Уралэлемент», чтобы оценить перспективы их развития и определить пути решения существующих проблем.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», деятельность «Уфалейникеля» была приостановлена в 2017 году. Без работы остались более двух тысяч человек. В октябре 2017 года по заявлению АО «Рост банк» (правопреемником в результате объединения стал банк «Траст») завод был признан банкротом. Весной этого года власти города заявляли, что процесс оценки стоимости имущественного комплекса предприятия намеренно затягивается и соответственно процедура его реализации. При этом есть потенциальные инвесторы, которые готовы выйти на эту площадку.