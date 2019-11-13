Директор «Пермохоты» был отпущен и не выходит на связь

После задержания руководитель ГКУ Пермского края «Пермохота» Николай Середа был отпущен, сообщил "Ъ-Прикамье" высокопоставленный источник в минприроде края. В ведомстве до сих пор не обладают данными, какое силовое ведомство Прикамья задерживало чиновника и в связи с какими претензиями. Сам господин Середа выключил свой телефон, и представители минприроды не могут с ним связаться. «Он не выходит с нами на связь»,— сказал собеседник.

Вчера Минприроды Пермского края подтвердило факт задержания руководителя ГКУ Пермского края «Пермохота» Николая Середы. Чиновник якобы был задержан 11 ноября. По одной из версий, он был задержан после получения крупной взятки — в 300 тыс. руб. Господин Середа возглавляет ГКУ с момента создания ведомства в 2008 году.