Эдуард Россель получил престижную негосударственную награду

Российская академия наук назвала лауреатов Демидовской премии 2019 года. Специальную награду за неоценимый вклад в развитие Демидовского движения получил сенатор Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«Эдуард Эргартович возглавил международное Демидовское движение. Именно по его инициативе чествование демидовских лауреатов проходит в резиденции губернатора, уверяю вас, это, пожалуй, лучшее, что было придумано и существует сейчас», — сказал председатель попечительского совета Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц.

Самая престижная общенациональная неправительственная награда в области науки и премия в размере 1 млн руб. присуждается ежегодно по итогам голосования научного сообщества страны. Премия формируется частично за счет средств бюджета Свердловской области и добровольных пожертвований членов попечительского совета. Вручение Демидовских премий традиционно пройдет в феврале 2020 года в Екатеринбурге в день Российской науки.

Среди получателей награды в этом году оказались три академика. Так, за вклад в открытие новых химических элементов с атомными номерами с 113 до 118 награжден академик из подмосковной Дубны Юрий Оганесян. За выдающийся вклад в сохранение и восстановление популяции амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса и белого медведя премию получил Вячеслав Рожнов, возглавляющий Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. Научный руководитель Оренбургского федерального исследовательского центра УрО РАН, вице-президент Русского географического общества, академик Александр Чибилев стал лауреатом за выдающийся вклад в изучение степей Евразии и разработку теории и практики охраны природы России.