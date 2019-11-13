Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Гендиректор микрофинансовой организации (МФК) «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов и неустановленные лица подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее уведомление, поступившее одному из инвесторов. Господин Шустов находится под подпиской о невыезде.

О мере ограничения свободы гендиректору сообщил инвестор МФК Дмитрий Легошин. Он добавил, что узнал об этом от начальника арбатского РОВД. По словам господина Легошина, в уголовном деле против генлиректора еще не определена сумма ущерба.

Напомним, в мае Банк России исключил из реестра «Мани Фанни», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств. Эксперты отмечают, что начавшийся после краха «Домашних денег» на микрофинансовом рынке отток кредиторов может усилиться и спровоцировать закрытие в ближайшее время еще ряда компаний.

Подробнее — в материале “Ъ” «Цепная реакция на рынке МФО».