Сотрудникам противопожарной службы Прикамья повысят зарплату

Депутаты заксобрания внесли в рабочую группу по разработке проекта бюджета края на 2020–2022 годы поправку, предусматривающую увеличение финансирования министерства территориальной безопасности Пермского края.

Как сообщает «Новый компаньон», поправка предполагает увеличение заработной платы сотрудникам противопожарной службы. Планируется, что на 11% будут увеличены выплаты командирам отделений, начальникам караула, пожарным и водителям.

Для индексации заработной платы сотрудникам противопожарной службы планируется ежегодно закладывать в краевой бюджет по 32,4 млн руб. Эти деньги предложено выделить благодаря увеличению доходов от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию и акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья.