Сегодня исполняется 69 лет председателю комитета Совета федерации по социальной политике Валерию Рязанскому

Его поздравляет министр труда и социальной защиты Максим Топилин:

— Уважаемый Валерий Владимирович! Вы всегда стояли на страже интересов наших граждан. Как человек активной жизненной позиции, Вы внесли большой вклад в развитие социально-трудовой сферы. Я искренне ценю Ваш профессионализм и благодарен Вам за заинтересованность в высоком качестве реализации социальных проектов. Надеюсь, что наше сотрудничество всегда будет успешным и продуктивным. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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