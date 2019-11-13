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Путин подписал закон об уведомлении должников при переходе их дел коллекторам

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому должников будут уведомлять, что их дело передано в коллекторские службы. Как сообщается на официальном портале правовой информации, закон вступит в силу через 180 дней со дня опубликования, то есть 10 мая 2020 года. Документ обязывает кредиторов направлять гражданам-должникам уведомления в течение 30 рабочих дней о привлечении коллекторов к возврату просроченной задолженности. Соответствующие сведения вносятся в единый федеральный реестр.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой еще в декабре 2018 года, а затем отпрвлен Советом федерации на доработку. Дополнения касались предоставления любой информации о просроченной задолженности граждан через личный кабинет.

Напомним, Минюст разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации. В результате рынок агентского взыскания может вырасти в полтора раза уже в 2020 году, причем правозащитники, несмотря на формально улучшающие положение граждан нормы, ожидают серьезного усугубления проблем должников.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Долговая перезагрузка».

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