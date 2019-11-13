Митинги сближаются с властью

Власти Татарстана могут разрешить проведение митингов, демонстраций и шествий вблизи зданий государственных органов, несмотря на то, что прежде чиновники и депутаты опасались «массовых беспорядков» и «кровопролитий» в случае либерализации регионального закона. Поправки в него планирует подготовить правительство республики к началу 2020 года, поскольку Конституционный суд (КС) РФ признал подобные запреты в российских субъектах антиконституционными. В Госсовете республики не исключают, что ряд ограничений могут быть сохранены из-за «условий регионального характера». Власти «будут стараться вносить поправки максимально долго», считают правозащитники. Во фракции КПРФ хотят подготовить свой законопроект — поправки должны снять запрет на проведение митингов на площади Свободы в Казани.



Комитет Госсовета по законности и правопорядку рекомендовал парламенту Татарстана включить в план законопроектной работы на 2020 год внесение изменений в региональный закон о митингах. Поправки могут быть рассмотрены уже в первом квартале, сообщил вчера председатель комитета Шакир Ягудин («Единая Россия»).

Закон планируется пересмотреть в связи с решением КС по жалобам жителей Республики Коми, которым отказали в проведении акций на центральной площади Сыктывкара. В качестве причин указывался региональный закон, запрещающий акции в 50 м от входа в здания органов власти и государственных учреждений. Суд признал эти ограничения неконституционными. КС обязал внести изменения в закон Коми о публичных мероприятиях и «в законы других субъектов РФ».

Шакир Ягудин сообщил “Ъ”, что решение КС обязательно для всех регионов и уже сейчас нормы татарстанского закона о запрете акций у зданий госорганов «не действуют». «В данном случае — это императив. Конечно, если есть какие-то препятствия в проведении публичных мероприятий, местные власти могут предложить другое место. Если заявители не удовлетворены, они могут подать в суд»,— пояснил депутат.

По его словам, поправки в закон Татарстана будет разрабатывать Кабмин республики. Соответствующее поручение уже подписал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. «Региональный закон будет однозначно корректироваться. На приведение в соответствие нормативных актов у нас есть шесть месяцев»,— заключил глава комитета.

Напомним, в Татарстане один из самых жестких региональных законов о публичных мероприятиях, действующий с 2013 года. Он запрещает проводить митинги, демонстрации и шествия в радиусе 50 м от прокуратуры, консульств, учреждений образования, здравоохранения и культовых сооружений, а также зданий, которые занимают органы государственной власти. Кроме того, акции запрещены в радиусе 200 м от аэропортов и железнодорожных, автобусных и речных вокзалов, ближе 500 м от объектов жизнеобеспечения и военных объектов.

Отдельные депутаты Госсовета неоднократно пытались смягчить нормы татарстанского закона. В основном предложения вносили представители КПРФ. А в начале этого года поправки подготовил депутат «Единой России» и заместитель гендиректора КамАЗа Ильдар Шамилов. Он, в частности, хотел сократить запретную зону вокруг зданий органов власти до 10 м. Но другие депутаты и чиновники, обсуждая инициативу, заверили, что татарстанский закон «защищает народ» от «массовых беспорядков», а если снять ограничения, то к государственным зданиям выйдут «деструктивные элементы» и «молодежь Навального». В итоге комитет по законности рекомендовал проект господина Шамилова к отклонению. Впоследствии единоросс решил отозвать поправки.

Заместитель главы фракции КПРФ Артем Прокофьев сообщил “Ъ”, что не согласен с позицией комитета о пересмотре законопроекта в первом квартале. «Эти нормы, которые признаны противоречащими Конституции, разрабатывал Кабинет министров. Зачем нам теперь ждать, когда он предложит их отменить?» — удивился парламентарий. Он сообщил, что фракция КПРФ может внести проект поправок в Госсовет уже до конца года. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании фракции. Он полагает, что поправки должны позволить разрешить проводить митинги, например, на площади Свободы в Казани — напротив здания Кабмина: «Раньше там спокойно проводились публичные мероприятия. Никаких беспокойств не было».

Глава аналитической службы «Апология протеста» Алексей Глухов также считает, что региональный закон можно откорректировать в более кроткие сроки. «По сути, из закона нужно убрать всего один пункт. Но власти в регионах будут стараться вносить поправки максимально долго. Они будут искать какие-то особенности, чтобы сохранить часть запретов»,— полагает правозащитник. Он сообщил “Ъ”, что направил в Госсовет и прокуратуру республики обращение с просьбой исполнить постановление КС. Он полагает, что «при буквальном толковании» чиновники уберут только запреты на проведение акций у зданий госорганов, хотя, по его мнению, остальные ограничения также должны быть исключены. «По сути, КС сказал, что региональные власти настолько обезумели, что запретили проводить митинги повсеместно»,— заключил эксперт.

В то же время Шакир Ягудин сообщил вчера “Ъ”, что «вопрос не так прост, как он кажется». По его словам, КС действительно указал на недопустимость «вторжения» субъектов РФ в полномочия центра: регионы могут только детализировать положения федерального закона. В связи с этим он полагает, что «эти общие установления в определенной мере могут оставаться, но должны быть оговорены какие-то такие условия регионального характера, которые делают невозможным проведение публичных мероприятий в данном месте». «Какие — это советоваться надо, искать, смотреть»,— заключил глава парламентского комитета.

Кирилл Антонов