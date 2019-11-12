Большой порт Санкт-Петербург увеличил перевалку грузов до 50 млн тонн

За девять месяцев текущего года грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос до 215,8 млн тонн, показав рост на 5,2%. Об этом сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

В частности, объем перевалки грузов в Большом порту Санкт-Петербург вырос на 1,7%, до 50,0 млн тонн, а в порту Усть –Луги — на 7,3%, до 87,5 млн тонн. Рост перевалки показали порты в Приморске (51,8 млн тонн, +16,7%) и в Высоцке ( 16,2 млн тонн, +5,3%).

Добавим, что в портах Балтийского бассейна объем перевалки сухогрузов увеличился до 92,5 млн тонн, а наливных грузов до 123,3 млн тонн.