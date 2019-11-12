Под Воронежем намерены построить три надземных перехода за 235 млн рублей

На подъездной дороге к Воронежу от М-4 «Дон» в Рамонском районе (А-134) планируют построить три надземных пешеходных перехода стоимостью до 235 млн руб., следует из данных госзакупки. Торги назначены на 20 ноября. Объекты ждут до осени 2020 года (ввод в эксплуатацию 15 ноября). Пешеходные переходы закрытого типа со светопрозрачным остеклением планируются у хутора Ветряк (км 4), сити-парка «Град» (км 6), логистического центра (км 8). Необходимость строительства надземных переходов активно стали обсуждать после нескольких смертельных ДТП с участием пешеходов на трассе у сити-парка «Град». Территория пригорода в этом направлении, напомним, является одним из самых перспективных направлений с точки зрения застройки жильем. Общая площадь нового жилого фонда в этом микрорайоне до 2031 года может составить 1,55 млн кв. м жилья, население в таком случае увеличится в 10 раз, почти до 40 тыс. человек.

Подробнее о том, как планируется застроить Ямное - в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова